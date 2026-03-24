Gino Paoli e Napoli una lunga storia d' amore

Gino Paoli, morto oggi all’età di 91 anni, ha avuto un rapporto duraturo con Napoli. Nel 2014, gli è stata conferita la cittadinanza onoraria della città. La sua carriera artistica si è intrecciata con questa città, che ha rappresentato un punto importante nel suo percorso. La sua morte è stata annunciata ufficialmente da fonti vicine alla famiglia.

Gino Paoli, scomparso oggi all'età di 91 anni, ha sempre nutrito un profondo legame artistico e affettivo con Napoli, culminato con la cittadinanza onoraria ricevuta nel 2014. Il cantautore genovese ha omaggiato la tradizione partenopea con l'album "Napoli con amore" (2013) insieme a Danilo Rea e ha celebrato i 90 anni della Lilt con un concerto al Teatro San Carlo. Era il 23 luglio 2014 quando il sindaco Luigi de Magistris ha conferito a Gino Paoli la cittadinanza onoraria e la medaglia d'oro della città, riconoscendolo come un artista profondamente legato alla cultura e alla creatività napoletana. Nel 1987 Paoli si presenta alle elezioni politiche, venendo eletto come deputato fra le file del Partito Comunista Italiano (poi PDS). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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