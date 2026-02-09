800 anni morte di San Francesco la Regione presenta un disegno di legge dedicato | i punti centrali dell' atto

La Regione Umbria annuncia un nuovo disegno di legge per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco. L’obiettivo è organizzare meglio l’accoglienza di pellegrini e visitatori, puntando a valorizzare il patrimonio legato al santo. Il decreto prevede una serie di interventi per migliorare i servizi e rendere più accessibili i luoghi di interesse francescani. La Regione si muove per rendere questo anniversario un momento importante per il territorio.

La Regione Umbria si prepara ad accogliere pellegrini e visitatori nell'anno dell'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco e lo fa attraverso l'istituzione di un decreto di legge dedicato.In prima commissione dell'Assemblea legislativa la presidente della Regione Stefania Proietti.

