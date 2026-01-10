Ricerca di lavoro e salute mentale | il 42% degli italiani dichiara impatti negativi sul benessere psicologico con stress e frustrazione legati a tempi lunghi e scarsa trasparenza

Secondo uno studio di Unobravo, il 42% degli italiani in cerca di lavoro riferisce un impatto negativo sulla propria salute mentale. Stress, frustrazione e incertezza legati ai tempi di attesa e alla mancanza di trasparenza contribuiscono a un aumento delle difficoltà psicologiche in questa fase delicata. È importante considerare questi aspetti per promuovere un supporto adeguato e migliorare il benessere dei candidati.

Il 42% degli italiani in cerca di lavoro segnala conseguenze negative sulla propria salute mentale, secondo uno studio condotto da Unobravo su oltre 1.500 adulti.

