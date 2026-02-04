Municipio VI salta il consiglio straordinario ed è bagarre | Le opposizioni si venderebbero la madre per un voto

Questa mattina il consiglio straordinario nel Municipio VI di Roma è saltato all’ultimo minuto, scatenando una vera e propria bagarre tra le forze di opposizione e la maggioranza. Le opposizioni accusano i loro avversari di essere pronti a tutto pur di ottenere un voto, arrivando a dire che si venderebbero la madre. L’assemblea, che doveva essere un momento di confronto, non ha mai avuto inizio ufficialmente, anche se i presenti si sono comunque confrontati a lungo. La tensione resta alta, e il Municipio si prepara a una nuova battaglia politica.

Un consiglio che, ufficialmente, non è mai iniziato anche se, nei fatti, si è svolto. Accade anche questo nel VI municipio di Roma. La relazione annuale del presidente Nicola Franco è diventata un nuovo terreno di scontro tra maggioranza e opposizioni i cui rapporti, forse, non sono mai stati.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Municipio VI Parcheggi interrati, il municipio convoca un consiglio straordinario su piazza Capponi Bignami alle opposizioni: “Vi vergognate di essere italiani”. Bagarre alla Camera e urla ironiche: “Foti, Foti” – Video Durante un acceso dibattito alla Camera, Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia ha rivolto dure parole all’opposizione, affermando: “Voi vi vergognate di essere italiani e occidentali”. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Municipio VI Argomenti discussi: Tempi non rispettati, la seduta in Municipio VI è nulla: polemica in Aula; Rottura conduttura idrica, Prenestina come un lago: migliaia di utenze senz’acqua; Roma Est a secco: guasto sulla Prenestina, rubinetti chiusi in due Municipi. Attivato servizio autobotti; Via Prenestina, tubatura rotta: ecco l'elenco completo delle scuole chiuse per mancanza d'acqua. Il crocifisso torna nelle scuole, il VI municipio di Roma (l’unico governato dal centrodestra) vota la risoluzioneAlcune scuole romane potranno esporre il crocifisso nelle aule e potranno indire un concorso per presepi. Le due risoluzioni sono state votate da tutta la maggioranza di centrodestra nel municipio VI ... blitzquotidiano.it VI Municipio, troppe assenze e la maggioranza va sotto in commissione commercioPrima il parere negativo, per certi versi sorprendente, per la proposta per il nuovo mercato di Torre Maura. Poi una nuova bocciatura, questa volta per una risoluzione, sui posteggi nei mercati del ... romatoday.it #Roma #viabilità Nel III Municipio, zona Monte Cervialto, per lavori sulla rete elettrica di via Fortis restano deviati i bus della 339. Passano su via Casati, via Sacchi, piazza Vimercati e da via Prina riprendono il regolare percorso. La linea non salta fermate. x.com Telesveva. . Dimissioni in blocco dei consiglieri provinciali, salta il bilancio. Lodispoto: "Attacco personale, resto al mio posto" #puglia #bat #andria #barletta #trani #provincia #consiglio #dimissioni #bilancio #politica - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.