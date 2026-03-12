Il Movimento 5 Stelle ha deciso di votare contro la legge su Roma Capitale, aggiungendosi alla posizione espressa in passato dalla sindaca Virginia Raggi. La scelta si inserisce in un quadro di opposizione alla proposta di riforma, che ha suscitato reazioni diverse tra i rappresentanti del partito. La decisione è arrivata dopo una discussione interna, senza che siano state fornite motivazioni ufficiali.

Chi non ricorda la sindaca grillina di Roma, Virginia Raggi, che annunciò pubblicamente il “no” alla candidatura per le Olimpiadi del 2024 il 21 settembre 2016, durante una conferenza stampa, motivandolo con i rischi di ulteriori debiti per la città? Il giorno prima, il 20 settembre 2016, era saltato un incontro con il presidente del Coni Giovanni Malagò e i grillini avevano depositato una mozione in Assemblea Capitolina per il ritiro ufficiale, che fu votata nelle settimane successive. Questo portò al ritiro definitivo della candidatura da parte del Coni il 11 ottobre 2016, e i Giochi Olimpici del 2024 finirono a Parigi. Ebbene, ieri è arrivato il primo via libera parlamentare alla riforma costituzionale su Roma Capitale che assegna più poteri, autonomia e fondi alla città eterna e i grillini, ancora una volta, hanno votato no. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Non bastava il disastro delle Olimpiadi negate dalla Raggi. Il M5S vota “no” anche alla legge su Roma Capitale

Articoli correlati

Roma: Raggi-Festa (M5s), 17 proposte su artisti strada in Municipio I e in ComuneNegli ultimi mesi, nel Municipio Roma I, è emerso un comitato di scopo che ha coinvolto alcuni rappresentanti dei residenti del centro e diversi...

Il disastro di Niscemi e le responsabilità negate della classe dirigente sicilianaMusumeci finge meraviglia, parla di costruzioni sbagliate e dimentica ruoli, documenti e responsabilità.