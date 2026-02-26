Legge elettorale come cambia la scheda per Camera e Senato | i modelli

È stato presentato in Parlamento un disegno di legge che modifica le modalità di voto per la Camera e il Senato. Tra le novità, sono stati elaborati nuovi modelli di schede elettorali pronti per le prossime consultazioni. Le proposte prevedono diverse modalità di espressione del voto, destinate a cambiare le procedure di voto degli elettori. La discussione sui dettagli prosegue nelle commissioni competenti.

(Adnkronos) – Con la proposta di legge elettorale depositata in Parlamento dalle forze di maggioranza arrivano anche i modelli delle schede elettorali che potrebbero essere utilizzate alle prossime elezioni per Camera e Senato. Il testo depositato prevede un sistema proporzionale con collegi plurinominali. Vengono eliminati i collegi uninominali (salvo eccezioni per le minoranze linguistiche) e viene introdotto un premio di governabilità con eventuale ballottaggio. La proposta di riforma elettorale, si sottolinea, punta su "un sistema proporzionale integrato da un correttivo di governabilità predeterminato", con l'obiettivo di coniugare pluralismo politico e stabilità istituzionale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

