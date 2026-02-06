Ornella De Sisto è stata nominata responsabile provinciale del Dipartimento Ambiente, Energia e Protezione Civile di Forza Italia. La decisione è arrivata dal segretario provinciale del partito, Francesco Maria Rubano, che ha scelto lei per guidare questa importante area. La nomina segna un passo avanti per il partito in un settore delicato come quello ambientale e della protezione civile. Ora De Sisto dovrà mettersi subito al lavoro per coordinare le attività e portare avanti le priorità del partito sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il segretario provinciale di Forza Italia, on. Francesco Maria Rubano, ha nominato Ornella De Sisto Responsabile provinciale del Dipartimento Ambiente, Energia e Protezione Civile. Nel ringraziare per la nomina, Ornella De Sisto ha dichiarato: “ Desidero esprimere la mia sincera gratitudine all’onorevole Francesco Maria Rubano per la fiducia accordatami con il conferimento dell’incarico di Responsabile provinciale del Dipartimento Ambiente, Energia e Protezione Civile. Sono particolarmente grata per questa nomina, – aggiunge De Sisto – che riconosce un impegno coltivato negli anni: mi sono sempre dedicata con convinzione ai temi della Protezione Civile e ho sempre avuto a cuore le questioni legate allo sviluppo sostenibile, maturando in questi ambiti competenze specifiche e una profonda sensibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Sisto (FI) nominata Responsabile provinciale Dipartimento Ambiente, Energia e Protezione Civile

Approfondimenti su De Sisto FI

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su De Sisto FI

Forza Italia: De Sisto nominata Responsabile provinciale Dipartimento Ambiente, Energia e Protezione CivileIl segretario provinciale di Forza Italia, on. Francesco Maria Rubano, ha nominato Ornella De Sisto Responsabile provinciale del Dipartimento Ambiente, Energia e Protezione Civile. Nel ringraziare per ... ntr24.tv

Il progetto COMETA di cui il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti - Unimol è capofila, responsabile scientifico prof. Fabio Pilla, sarà presentato il 5 febbraio alla Fieragricola Veronafiere facebook