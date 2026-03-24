L’editore Francesco Giubilei | Dossier pluralismo assente Serviva più condivisione

A poche ore dal verdetto che ha messo fine al sogno di Forlì di diventare Capitale della Cultura, Davide Rondoni, poeta forlivese che ha partecipato attivamente al percorso di candidatura di un’altra città in gara, Tarquinia, ha parlato di "gol a porta vuota": Forlì, secondo lui, aveva tutte le carte in regola per vincere, ma non è riuscita nell’intento per una serie di ragioni, tra le quali la presenza di Cesena, ("come se Forlì da sola non fosse sufficiente") e la scarsa caratterizzazione del dossier, che secondo lui non ha puntato abbastanza su unicità locali, quale, soprattutto, la storia del Novecento. Ad analizzare le cause del titolo mancato, ora, è Francesco Giubilei, editore cesenate di centrodestra, giornalista e docente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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