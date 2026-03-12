Caso Secolo XIX il direttore | Dossier inviati all' editore Bucci ha mentito

Il caso Secolo XIX continua a destare attenzione con il direttore che afferma di aver inviato un dossier all’editore, mentre Bucci avrebbe mentito su quanto accaduto. La vicenda riguarda accuse di dossieraggio, e la polemica si concentra sulle dichiarazioni del presidente della Regione Liguria e sulla gestione della questione da parte dello staff. La situazione rimane al centro delle discussioni pubbliche.

Non si placano le polemiche sul caso del presunto dossieraggio da parte dello staff del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nei confronti del quotidiano Il Secolo XIX. Una vicenda arrivata all'Ordine dei Giornalisti che sul caso ha avviato un'istruttoria, e poi finita nel mirino della. Scoppia il caso in Liguria dopo la diffusione di un presunto dossier realizzato dallo staff del presidente della Regione Marco Bucci sui giornalisti del quotidiano genovese Il Secolo XIX. Il documento avrebbe analizzato articoli, titoli e spazi dedicati ai candida