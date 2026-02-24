La Stampa di nuovo in sciopero | L’editore Elkann dica a chi vuole venderci Non siamo una merce ma presidio di pluralismo

La Stampa annuncia un altro sciopero perché l’editore Elkann non ha ancora chiarito chi intende vendere il giornale. I giornalisti protestano contro le incertezze e chiedono trasparenza, sottolineando che il loro lavoro rappresenta un presidio di pluralismo. La protesta coinvolgerà anche la versione digitale, con l’interruzione degli aggiornamenti. La decisione mira a sensibilizzare l’editore sulla tutela dell’indipendenza del giornale. La mobilitazione si concluderà venerdì 26 febbraio.

La Stampa domani sarà ancora in sciopero. Il giornale giovedì 26 febbraio non sarà in edicola e gli aggiornamenti del sito si interromperanno alle 6 del mattino di mercoledì e riprenderanno alle 6 del 26 febbraio. La protesta è scattata per chiedere all’editore di “rispondere, una volta e per tutte, alle indiscrezioni che hanno alimentato e continuano ad alimentare confusione e incertezza sul futuro del giornale”, scrivono in un comunicato il Comitato e le Rsu aziendali. Verrà organizzato un presidio di protesta e di comunicazione delle ragioni dello sciopero a Torino in piazza Palazzo di Città dalle 11 alle 13. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Libertà di stampa? Per “Repubblica” la minaccia il suo editore Elkann, non la Meloni. Ed è scioperoI giornalisti di “Repubblica” sono in sciopero oggi e anche domani.

Libertà di stampa? Per “Repubblica” la minaccia è il suo editore Elkann, non la Meloni. Ed è scioperoOggi “Repubblica” non è in edicola e il sito web resta bloccato.

John Elkann vende La Stampa e i giornalisti scioperano di nuovo citando Mattarella: Dignità per il giornale pilastro di democraziaI giornalisti del quotidiano La Stampa, che l’editore John Elkann vuole vendere a tutti i costi, scioperano di nuovo. Domani, 25 febbraio, non lavoreranno e parteciperanno a un presidio a Torino, in ... torinotoday.it

John Elkann vende la Stampa, giornalisti aprono una pagina Instagram e lo criticano di nuovo: Atteggiamento inqualificabileNel giorno di San Valentino, arrivano una nuova nota del comitato di redazione e la solidarietà dei colleghi della Rai ... torinotoday.it

