Antonello da Messina torna a casa? L’Ecce Homo in corsa per il Museo di Messina dopo l’acquisto record

Antonello da Messina torna in Italia. Dopo aver venduto l’Ecce Homo per quasi 15 milioni di dollari, lo Stato italiano ora punta a portarlo al Museo Regionale di Messina. La speranza è che il capolavoro trovi finalmente una casa che ne possa valorizzare l’importanza, portando un pezzo di storia nel cuore della città. La trattativa è in corso e l’esito potrebbe cambiare il volto del museo locale.

L’Ecce Homo torna in Italia: Messina spera di accogliere il capolavoro di Antonello da Messina. L’ Ecce Homo di Antonello da Messina, acquistato dallo Stato italiano per 14,9 milioni di dollari alla casa d’aste Sotheby’s, potrebbe trovare la sua dimora ideale al Museo Regionale di Messina. L’esperta Chiara Savettieri, storica dell’arte presso l’Università di Pisa, sottolinea come il legame tra l’opera e la città siciliana sia indissolubile, per via della sua creazione e della committenza originale. L’acquisizione rappresenta un importante ritorno per il patrimonio artistico nazionale e apre un dibattito sulla sua definitiva sistemazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Antonello da Messina

L’Italia accoglie di nuovo l’“Ecce Homo” di Antonello da Messina.

L’Italia ha riportato a casa un capolavoro del Rinascimento: l’“Ecce Homo” di Antonello da Messina, che ora tornerà a essere esposto in un museo a Napoli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Antonello da Messina

Argomenti discussi: L'Ecce Homo di Antonello da Messina torna in Italia: lo Stato lo compra per 15 milioni e lo salva dall'asta; Secondo fonti autorevoli, lo Stato avrebbe acquistato l'Ecce Homo di Antonello da Messina; Arte, l'Italia ha acquistato l'Ecce Homo di Antonello da Messina; L’Italia ha comprato un raro dipinto di Antonello da Messina per 15 milioni di euro direttamente da una casa d'aste.

Italia, acquisito l’Ecce Homo di Antonello da Messina: l’opera torna nel patrimonio nazionaleL’Italia ha acquistato l’Ecce Homo di Antonello da Messina, l’ultima opera del maestro siciliano ancora presente sul mercato internazionale ... ilmetropolitano.it

Un capolavoro del Rinascimento rientra finalmente in Italia: in quale museo sarà esposto l’Ecce Homo di Antonello da MessinaRitirato all’ultimo momento da un’asta internazionale, l’Ecce Homo di Antonello da Messina rientra nelle collezioni pubbliche italiane dopo decenni all’estero ... siviaggia.it

Lo Stato investe 12,5 milioni di euro per l’Ecce Homo di Antonello da Messina. Un’operazione che segna il ritorno dei grandi stanziamenti per le singole opere d’arte, ma che solleva interrogativi cruciali: opportunità scientifica o acquisto roboante L’editoriale - facebook.com facebook

L’"Ecce Homo" di Antonello da Messina diventa di proprietà del Ministero della Cultura. Con l’acquisizione da Sotheby's a New York, il dipinto si aggiunge alle oltre quaranta opere del maestro conservate in istituzioni museali pubbliche. x.com