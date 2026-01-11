La musica del 2026 | concerti nuove star e vecchie glorie

La musica nel 2026 si presenta come un panorama in evoluzione, dove innovazione e tradizione si intrecciano. Concerti dal vivo, nuove star emergenti e le grandi icone di sempre contribuiscono a definire un settore in costante trasformazione. In un contesto caratterizzato da avanzamenti tecnologici e nuove modalità di fruizione, l’industria musicale continua a evolversi mantenendo al centro l’esperienza dell’ascolto.

Negli ultimi anni i l presente e il futuro della musica pop sono stati immaginati come una corsa tecnologica: algoritmi, formati brevi, velocità di consumo. Una frenesia che ha proiettato, soprattutto gli artisti più giovani, in una sorta di presente perennemente accelerato: canzoni a raffica, presenza social ossessiva, esibizioni live sempre e ad ogni costo anche senza la preparazione minima per affrontare decentemente un palco. Un diluvio di note e voci che ha man mano trasformato le piattaforme streaming in giganteschi contenitori di cloni e dilettanti allo sbaraglio. Proprio per questo tra artisti, manager e major una consapevolezza condivisa: la sovrapproduzione non genera più valore. 🔗 Leggi su Panorama.it

