Vecchie glorie al Castello Le iniziative in rosa e torta per gli 83 anni di Motta

Al Castello Visconteo si sono svolte iniziative dedicate alle vecchie glorie del ciclismo, con la partecipazione di numerosi appassionati e curiosi. L’evento ha visto anche la presentazione di una torta speciale per gli 83 anni di Motta e l’allestimento di decorazioni in rosa. La giornata ha coinvolto diverse personalità e ha attirato un pubblico numeroso nel cortile del castello.

Il Castello Visconteo “vestito” in rosa, le vecchie glorie del ciclismo, un pubblico folto di sportivi e appassionati, autorità, tantissimi cittadini, l’ospite speciale Gianni Motta, orgoglio cittadino e italiano, nella settimana del suo 83esimo compleanno, nell’anniversario della vittoria al Giro, datata 1966: programma degli eventi pronto, al maniero la prima grande serata di presentazione della 17esima tappa del Giro d’Italia. Mancano poco più di due mesi al 27 maggio, giorno della partenza della tappa Cassano-Andalo. Ma la febbre è ormai altissima, e la macchina organizzativa in pieno movimento. A presentare la serata, con tanti e diversi momenti, il sindaco Fabio Colombo, con il giornalista sportivo Alessandro Brambilla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vecchie glorie al Castello. Le iniziative “in rosa” e torta per gli 83 anni di Motta Articoli correlati La musica del 2026: concerti, nuove star e vecchie glorieNegli ultimi anni il presente e il futuro della musica pop sono stati immaginati come una corsa tecnologica: algoritmi, formati brevi, velocità di... “Pionieri e vecchie glorie” della pallavolo biturgense si ritrovano a SansepolcroArezzo, 1 marzo 2026 – “Pionieri e vecchie glorie” della pallavolo biturgense si ritrovano a Sansepolcro.