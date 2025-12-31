Scandalo nel calcio in Argentina | indagine su fondi milionari jet privati e supercar dei dirigenti federali

Uno scandalo finanziario coinvolge il calcio argentino, con fondi esteri della Federazione (AFA) trasferiti in società offshore. Le indagini evidenziano un utilizzo illecito di risorse e un patrimonio personale di alcuni dirigenti, tra jet privati e supercar. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulla gestione economica del calcio nazionale.

Argentina, perquisita la sede della Federazione: indagine per evasione fiscale di un partner - La Federazione di calcio Argentina (AFA) è stata perquisita quest'oggi dalla polizia, secondo quanto affermato dall’AFP. tuttomercatoweb.com

Scandalo della Federcalcio argentina, nuove perquisizioni all'Afa - Continua a crescere con nuovi indizi lo scandalo sulla presunta malversazione di proventi della Federcalcio argentina sotto la gestione del presidente Claudio 'Chiqui' Tapia. ansa.it

Il calcio turco sta affrontando il più grave scandalo di scommesse e combine della sua storia Leggi - facebook.com facebook

#Turchia, continua lo scandalo calcio scommesse Nuovi arresti x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.