Scandalo nel calcio in Argentina | indagine su fondi milionari jet privati e supercar dei dirigenti federali
Uno scandalo finanziario coinvolge il calcio argentino, con fondi esteri della Federazione (AFA) trasferiti in società offshore. Le indagini evidenziano un utilizzo illecito di risorse e un patrimonio personale di alcuni dirigenti, tra jet privati e supercar. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulla gestione economica del calcio nazionale.
Il calcio argentino è travolto da uno scandalo finanziario: fondi esteri milionari della Federazione (AFA) finiscono in società offshore, lusso sfrenato e beni personali dei dirigenti. La polizia sequestra auto e immobili di alto valore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
