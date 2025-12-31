Scandalo nel calcio in Argentina | indagine su fondi milionari jet privati e supercar dei dirigenti federali

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno scandalo finanziario coinvolge il calcio argentino, con fondi esteri della Federazione (AFA) trasferiti in società offshore. Le indagini evidenziano un utilizzo illecito di risorse e un patrimonio personale di alcuni dirigenti, tra jet privati e supercar. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulla gestione economica del calcio nazionale.

Il calcio argentino è travolto da uno scandalo finanziario: fondi esteri milionari della Federazione (AFA) finiscono in società offshore, lusso sfrenato e beni personali dei dirigenti. La polizia sequestra auto e immobili di alto valore. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Fondi milionari per la bonifica dei fondi inquinati, Aveta: "È un passo importante"

Leggi anche: Scandalo scommesse nel calcio turco: arrestati 19 tra dirigenti e arbitri, coinvolti il presidente dell’Eyüpspor e il proprietario del Kas?mpa?a (Sabah)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Turchia, si allarga lo scandalo scommesse: 29 arresti, in manette l'ex vicepresidente del Galatasaray; Scandalo Fenerbahçe: il presidente arrestato a Istanbul in un'indagine antidroga; Federcalcio argentina, nuove perquisizioni: l’inchiesta sui fondi Afa si allarga.

scandalo calcio argentina indagineScandalo nel calcio in Argentina: indagine su fondi milionari, jet privati e supercar dei dirigenti federali - Il calcio argentino è travolto da uno scandalo finanziario: fondi esteri milionari della Federazione (AFA) finiscono in società offshore, lusso sfrenato ... fanpage.it

Argentina, perquisita la sede della Federazione: indagine per evasione fiscale di un partner - La Federazione di calcio Argentina (AFA) è stata perquisita quest'oggi dalla polizia, secondo quanto affermato dall’AFP. tuttomercatoweb.com

scandalo calcio argentina indagineScandalo della Federcalcio argentina, nuove perquisizioni all'Afa - Continua a crescere con nuovi indizi lo scandalo sulla presunta malversazione di proventi della Federcalcio argentina sotto la gestione del presidente Claudio 'Chiqui' Tapia. ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.