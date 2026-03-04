La varietà di culture è una ricchezza per tutti

Abbiamo intervistato il dirigente Marco Chioccioli e la professoressa Letizia Cirillo dell’Università, che hanno discusso della diversità culturale. Entrambi hanno sottolineato come la presenza di molteplici culture arricchisca le comunità e favorisca lo scambio di idee. Le loro parole evidenziano l’importanza di valorizzare le differenze e di promuovere un ambiente inclusivo.

Abbiamo intervistato il nostro dirigente Marco Chioccioli e la professoressa Letizia Cirillo dell'Università. Cominciamo con il dirigente: Che cosa pensa di questo progetto? "È stata una bellissima esperienza per la scuola e per me. Ho capito quanto i miei studenti siano competenti e sono molto orgoglioso di tutti voi. Spesso si sente dire che i bambini stranieri non parlano l'italiano, senza invece sottolineare, non solo che lo conoscono, ma sanno parlare 3 o 4 lingue!" È giusto tradurre alle persone in difficoltà con l'italiano o altre lingue? "Certamente, nella nostra scuola siamo tutti uguali e abbiamo le stesse opportunità di studiare, chi è nato qui e chi è appena arrivato".

