Le mostre d'arte immersive sono solo spettacolo | la docente Fontana spiega perché ci allontano dall'autenticità

Le mostre immersive: nuova frontiera e morte dell'arte? La docente Fontana spiega a Fanpage.it perché queste nuove forme virtuali possono allontanare le persone dalle forme più autentiche dell'arte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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