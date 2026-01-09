Che differenza c'è tra cincillà e porcellino d'India | perché sono due roditori molto diversi non solo nell'aspetto
Cincillà e porcellino d’India sono due roditori comunemente adottati come animali domestici, ma presentano differenze significative. Mentre i porcellini d’India sono animali domestici facili da curare, i cincillà sono originari delle zone selvatiche del Sud America e richiedono attenzioni specifiche. Oltre all’aspetto fisico, le loro caratteristiche comportamentali e ambientali li rendono molto diversi, nonostante la loro appartenenza alla stessa famiglia di roditori.
Porcellini d'India e cincillà sono roditori sudamericani molto diffusi come animali da compagnia: i primi sono però animali domestici, gli altri selvatici e a rischio estinzione.
