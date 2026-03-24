le donne della bibbia arrivano su canale 5 a pasqua e pasquetta

Il libro della Genesi è il fulcro del racconto de Le Donne della Bibbia, miniserie in arrivo su Canale 5 domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026. Nel giorno di Pasqua e di Pasquetta, i telespettatori avranno infatti modo di assistere ad una fedele drammatizzazione del primo libro della Bibbia, raccontato attraverso gli occhi di donne coraggiose e appassionate, dalle quali hanno avuto origine i discendenti della fede. Le donne della Bibbia, trama e anticipazioni. The Faithful: Women of the Bible racconta la storia di cinque figure femminili dell’Antico Testamento: Sara (Minnie Driver) e la sua servitrice Agar (Natacha Karam), la pronipote di Sara, Rebecca (Alexa Davalos), e le nipoti di Rebecca, le sorelle Lia (Millie Brady) e Rachele (Blu Hunt). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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