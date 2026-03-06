Sono state annunciate le date della 31ª giornata di campionato con alcune partite già programmate: l'Inter affronterà la Roma la sera di Pasqua, mentre il Napoli incontrerà il Milan a Pasquetta. La sfida tra Juventus e Genoa sarà giocata il lunedì dell’Angelo alle 18. Sono state anche stabilite le date per le semifinali di ritorno della competizione.

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi della 31ª giornata, quella che cade nel weekend pasquale. Inter-Roma si giocherà la domenica di Pasqua alle 20.45, Napoli-Milan il lunedì dell'Angelo, sempre alle 20.45. Fissate anche le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia: Inter-Como martedì 21 aprile alle ore 21, Atalanta-Lazio mercoledì 22 aprile, sempre alle 21. Sabato 4 aprile, ore 15: *Lecce-Atalanta e Sassuolo-Cagliari; ore 18 Verona-Fiorentina, ore 20.45 Lazio-Parma. Domenica 5 aprile, ore 15: Cremonese-Bologna; ore 18 Pisa-Torino; ore 20.45 Inter-Roma. Lunedì 6 aprile, ore 15 Udinese-Como, ore 18 Juventus-Genoa; ore 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le date della 31ª giornata: Inter-Roma la sera di Pasqua, Napoli-Milan a Pasquetta

Calendario Serie A, anticipi e posticipi della 31ª giornata: quando si giocherà a Pasqua e Pasquetta. Date e orari ufficialiAllegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid.

