La premier dice "rispettiamo il voto" ma pensa "la magistratura ha costruito un partito". Ora si temono rappresaglie giudiziarie. Ci sono già effetti sulla "madre di tutte le riforme" Meloni non basta a Meloni. E’ già tutta colpa di Trump e ha “vinto Gratteri”. Il Sì sprofonda, il No alla riforma Nordio trionfa con il 53,7 per cento. Adesso Meloni ha sete. Dice: “Rispettiamo il voto, onoreremo il mandato”, ma con Salvini e Tajani pensa: “La magistratura ha costruito un partito. Il clima era esacerbato. E’ la vittoria di Gratteri”. Si deve offrire alla piazza qualche testa per non perderla. Si parla di uomini nuovi, torna il solito Chiocci, e si elencano le figure da tagliare: Delmastro, Bartolozzi e Santanchè. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le “colpe” secondo Meloni per la sconfitta al referendum: Gratteri, Iran, Trump. Si arena il premierato

Articoli correlati

Referendum Giustizia, Bachelet: “Meloni ha paura, se perde le passerà la voglia di premierato”La raccolta firme di iniziativa popolare per la riforma della Giustizia ha raggiunto il traguardo delle 500mila firme.

Foto di Meloni e Nordio e Trump bruciate nel corteo a Roma per il No al Referendum e contro la guerra in IranUn cartellone con le immagini di Meloni e Nordio è stato dato alle fiamme durante il corteo a Roma contro la guerra in Iran e per il No al Referendum.

Tutti gli aggiornamenti su Le colpe secondo Meloni per la...

Discussioni sull' argomento Bufera su Delmastro, Bocchino: Le colpe dei padri non devono ricadere sui figli; Famiglia del bosco, Marco Travaglio: È tutta colpa di Giorgia Meloni. Ora vi spiego perché; La guerra in Iran può influenzare il referendum? Formigli: Meloni perde consensi per colpa di Trump; Caso Delmastro, Pacione Di Bello: Uno sprovveduto.

La Meloni prova ad incolpare i giudici per i suoi insuccessiSecondo la signora Giorgia Meloni , i giudici sarebbero degli infami che le impedirebbero di governare. Ad esempio, se lei organizza deportazioni illegali, loro le ricordano che la legge non glielo pe ... gayburg.com

Perché Meloni lo copre dopo questi fatti gravissimi facebook

Referendum, shock Meloni. E torna la tentazione del voto anticipato x.com