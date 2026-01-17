Referendum Giustizia Bachelet | Meloni ha paura se perde le passerà la voglia di premierato

Il referendum sulla riforma della Giustizia ha raccolto oltre 500.000 firme, segnando un passo importante nel processo di consultazione popolare. La posizione di alcuni esponenti politici, come Bachelet, evidenzia le tensioni in corso, sottolineando le implicazioni politiche di questa iniziativa. La questione rimane centrale nel dibattito pubblico, con attenzione rivolta alle conseguenze che potrebbe avere sul panorama politico italiano e sulla figura del premier.

La raccolta firme di iniziativa popolare per la riforma della Giustizia ha raggiunto il traguardo delle 500mila firme. Giovanni Bachelet, presidente del Comitato della società civile per il No, a Fanpage.it: "Fake news dire che il Tar abbia affossato il ricorso. Nordio parla di 'modestissime mazzette'? Non tocchi le intercettazioni dopo aver spiato con Paragon".

