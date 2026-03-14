Foto di Meloni e Nordio e Trump bruciate nel corteo a Roma per il No al Referendum e contro la guerra in Iran

Durante un corteo a Roma, un cartellone raffigurante Meloni, Nordio e Trump è stato bruciato. La manifestazione, organizzata contro il Referendum e la guerra in Iran, ha visto i partecipanti coinvolti in questa azione simbolica. Nessuna persona è stata fermata o denunciata sul momento, mentre le forze dell’ordine hanno monitorato la situazione. La scena si è conclusa con l’attenzione rivolta alla scena di protesta.