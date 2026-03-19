Ottant’anni delle Acli di Bergamo Cesa | Sempre vicini alle persone e ai loro bisogni

Le Acli di Bergamo compiono ottant’anni e questa ricorrenza viene celebrata con un messaggio di Cesa, che evidenzia come l’associazione sia sempre stata vicina alle persone e ai loro bisogni. Fondate nel 1946, le Acli condividono con la Repubblica italiana il stesso anno di nascita e rappresentano un’organizzazione storica nel panorama locale.

“Festeggiamo un bel traguardo: le Acli sono del ’46, quindi sono coscritte della Repubblica italiana, che possiamo definire un’altra arzilla ottantenne”. Così il presidente delle Acli provinciali di Bergamo, Roberto Cesa, esprime l’importanza dell’80esimo di fondazione dell’associazione che nel corso del tempo ha saputo rinnovarsi mantenendo fede ai propri valori. Per celebrare questo anniversario, giovedì 19 e venerdì 20 marzo vengono organizzate diverse iniziative. A partire dalle 17 del giovedì, alla Sala Galmozzi, con Pietro Ichino, giurista e politico, in dialogo con i giovani delle Acli sul tema Mezzo secolo di diritti del lavoro. Alle 20. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Ottant’anni delle Acli di Bergamo: il programma delle celebrazioniLa storia delle Acli affonda le proprie radici in quegli straordinari anni che segnarono la rinascita del Paese. Leggi anche: Un nuovo centro-servizi delle Acli a Cesa Approfondimenti e contenuti su Ottant'anni delle Acli di Bergamo Cesa... Temi più discussi: Ottant’anni delle Acli di Bergamo, Cesa: Sempre vicini alle persone e ai loro bisogni; Le celebrazioni per l’80° anniversario delle Acli di Bergamo fanno tappa anche a Curno; Venerdì 20 marzo si inaugura la nuova sede Acli a Clusone; Verso il Referendum: si o no? Due posizioni a confronto. Ottant’anni delle Acli di Bergamo, Cesa: Sempre vicini alle persone e ai loro bisogniFesteggiamo un bel traguardo: le Acli sono del ’46, quindi sono coscritte della Repubblica italiana, che possiamo definire un’altra arzilla ottantenne. Così il presidente delle Acli provinciali di B ... bergamonews.it Una nuova sede Acli a Clusone, un’iniziativa dallo spirito di servizio e fedeltàPer gli 80 anni delle ACLI di Bergamo apre una nuova casa dei servizi con Caf e Patronato. Attivi anche sportelli di orientamento per persone ai margini del mercato del lavoro ... bergamonews.it Il ritrovo nella chiesa delle Grazie per venerdì 13 marzo alle 13.30 promosso dalle Acli, Diocesi di Bergamo e Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. - facebook.com facebook Il ritrovo nella chiesa delle Grazie per venerdì 13 marzo alle 13.30 promosso dalle Acli, Diocesi di Bergamo e Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. x.com