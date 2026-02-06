Lazio è il giorno di Przyborek e Motta | Pronti per la sfida di Sarri

La Lazio ha presentato ufficialmente i nuovi acquisti Adrian Przyborek ed Edoardo Motta a Formello. I due giocatori sono stati mostrati ai tifosi e ai media, pronti a iniziare questa nuova avventura sotto la guida di Sarri. La giornata è stata dedicata alle prime parole e alle prime impressioni, segnando l’inizio di una fase diversa per il club.

La Lazio apre ufficialmente il nuovo corso con la presentazione a Formello dei nuovi innesti Adrian Przyborek e Edoardo Motta. Una conferenza stampa che ha delineato le gerarchie e le ambizioni del gruppo a disposizione di Maurizio Sarri, con particolare attenzione al pacchetto dei portieri e alla linea mediana. Il giovane polacco Przyborek si è presentato con idee chiare sul peso della maglia biancoceleste: “Giocare in Serie A è una sfida a ogni età, specialmente in un club di questo livello”, ha dichiarato il centrocampista. Secondo quanto emerso durante l’incontro con i media, il calciatore avrebbe già avuto un primo confronto tattico con l’allenatore: “Ho parlato con Sarri, so cosa vuole da me. 🔗 Leggi su Como1907news.com

