Formazione Programma GOL | Barberis Expo Training Lombardia modello positivo a Expo Training sezione per inclusione detenuti

La Regione Lombardia si distingue ancora una volta con il suo Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, conosciuto come GOL. A Expo Training, un evento dedicato alla formazione, si è parlato di come questa iniziativa abbia portato risultati concreti. Durante la giornata, è stato evidenziato come il modello lombardo funzioni davvero, anche grazie a percorsi mirati e pratici. In particolare, si è fatto il nome di Barberis di Expo Training, che ha illustrato come la sezione dedicata all’inclusione dei detenuti stia già dando i suoi frutti.

"Gli ottimi risultati ottenuti dalla Regione Lombardia con il Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) rappresentano un esempio concreto dell'efficacia delle politiche attive del lavoro quando sono attuate con percorsi chiari e mirati. L'iniziativa, varata nell'ambito del PNRR, coinvolge anche i detenuti, in particolare coloro che sono prossimi al termine della pena o in possesso dei requisiti per lavorare all'esterno. In questa prospettiva, il modello lombardo dimostra come l'inclusione sociale possa diventare il perno di un reale percorso di reinserimento lavorativo. Con l'obiettivo di sviluppare competenze realmente spendibili al termine del percorso detentivo, Expo Training attiverà una sezione dedicata al sistema carcerario, focalizzata sull'inclusione sociale e sul contrasto alla recidiva, favorendo il dialogo tra istituzioni, enti di formazione e imprese per generare valore concreto e misurabile".

