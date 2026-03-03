Lavoro Barberis Expo Training | Orientamento strutturato e ponte fra scuola e impresa chiave contro il mismatch

Un esperto di formazione ha sottolineato l’importanza di un orientamento strutturato che colleghi scuola e impresa come risposta al mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Ha spiegato che investire in programmi di orientamento può facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, riducendo le difficoltà di inserimento. La proposta si concentra su strategie di accompagnamento e supporto ai candidati nel percorso di transizione.

"Una delle soluzioni più concrete al mismatch tra competenze richieste e disponibili è investire nei processi di orientamento, potenziare la filiera professionalizzante e rendere stabile e strutturato il coinvolgimento delle aziende: quando scuola e impresa progettano insieme competenze ed esperienze, l'orientamento diventa scelta consapevole e occupabilità reale". Lo ha dichiarato Carlo Barberis, presidente di Expo Training, fiera di incontro tra studenti, scuole, università, istituzioni e imprese sui temi della formazione, dell'orientamento e del lavoro. "Il Ministro Giuseppe Valditara ha avuto la lungimiranza di sostenere politiche...

