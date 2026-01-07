Pavimentazione in selce fino a largo San Francesco ok al prosieguo dei lavori

Sono stati approvati i lavori di pavimentazione in selce lungo largo San Francesco, che proseguiranno nel tratto di corso Canalchiaro da via San Giacomo a piazza San Francesco. Nel 2026, questa zona sarà completata con lastre di selce e ciottoli, sostituendo l’asfalto esistente. L’intervento mira a valorizzare l’area, mantenendo un equilibrio tra estetica e funzionalità.

Nel 2026, anche nel tratto di corso Canalchiaro che va da via San Giacomo a piazza San Francesco, lastre di selce e ciottoli prenderanno il posto dell'asfalto. Nei giorni scorsi, la giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo dell'intervento del valore di 400 mila euro, su proposta.

