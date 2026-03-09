Montiano | 800mila euro per la pista sicura tra le due frazioni

A Montiano, i lavori sulla pista ciclopedonale tra le frazioni di Montiano e Montenovo sono ripresi, con un investimento di 800mila euro destinati a garantire maggiore sicurezza. L’opera, considerata prioritaria dal sindaco, aveva subito interruzioni nel passato, ma ora i lavori sono in corso per completare la nuova infrastruttura.

La collina tra Montiano e Montenovo sta per trasformarsi in un corridoio sicuro grazie alla ripresa dei lavori sulla nuova pista ciclopedonale, un’opera che il sindaco Fabio Molari ha definito prioritaria dopo anni di attesa. Con un investimento complessivo superiore agli 800mila euro, finanziato a metà dal Ministero degli Interni e a metà dai fondi regionali Atuss, si completa un collegamento vitale per i residenti che scelgono la mobilità dolce. I cantieri ripartiranno nelle prossime settimane per ultimare l’ultimo tratto mancante, garantendo finalmente protezione a pedoni e ciclisti lungo la provinciale 9. L’iniziativa risponde a una richiesta costante della popolazione, cresciuta esponenzialmente dopo il periodo pandemico, quando l’uso della bicicletta e del cammino è diventato abitudine consolidata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montiano: 800mila euro per la pista sicura tra le due frazioni Pista ciclabile da 800mila euro: Fdi punta il dito contro l'assessoreMentre a Mondragone da Fratelli d'Italia attendono ancora una presa di posizione ufficiale da parte dell’amministrazione del Patto Civico sulla... Evasione totale da 800mila euro: nei guai due influencerPisa, 27 gennaio 2026 – Due influencer residenti in provincia di Pisa, una 30enne italiana e una 46enne di nazionalità bulgara, sono state al centro...