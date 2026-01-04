Lavori pubblici 190 mila euro Soldi impegnati per il cimitero | Vialetti più decorosi e sicuri

L’Amministrazione di Follonica informa che sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero comunale, con un investimento di 190 mila euro. L’intervento mira a realizzare vialetti più decorosi e sicuri, migliorando le condizioni di accesso e fruibilità delle aree funerarie. La progettazione e l’esecuzione dei lavori proseguono con celerità, nel rispetto delle tempistiche previste.

FOLLONICA L’Amministrazione comunale annuncia con soddisfazione l’avanzamento spedito dei lavori di manutenzione straordinaria all’interno del cimitero comunale. L’intervento, finanziato con un investimento complessivo di ben 190mila euro, mira a raggiungere un duplice obiettivo: migliorare in modo significativo la sicurezza per tutti i visitatori e restituire il decoro e la dignità che un luogo di profondo rispetto e memoria merita. Il progetto affronta in maniera definitiva il problema annoso della crescita delle malerbe infestanti che comprometteva la fruibilità e l’estetica dei vialetti. Per contrastare la vegetazione spontanea, l’Amministrazione ha adottato una soluzione innovativa, ecologica e naturale, realizzata seguendo scrupolosamente le Linee guida Urban Center. 🔗 Leggi su Lanazione.it

