Lavori di manutenzione degli impianti tecnologici della galleria della secante scatta la chiusura notturna

Anas ha programmato interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria ‘Le Vigne’ sulla strada statale 726 Tangenziale di Cesena. Per consentire le operazioni, la galleria sarà chiusa durante la notte. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di prestare attenzione alle eventuali segnalazioni lungo il percorso. I lavori sono finalizzati a garantire la sicurezza e l’efficienza della viabilità.

Anas ha programmato le attività di manutenzione degli impianti tecnologici della galleria 'Le Vigne' lungo la strada statale 726 Tangenziale di Cesena, cioè la secante. "Le attività - viene spiegato - dovranno essere eseguite in completa assenza di traffico e, al fine di creare il minor disagio.

