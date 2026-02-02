Lavori in galleria chiusura notturna sulla A26

Questa notte la A26 tra Genova Voltri e Gravellona Toce resterà chiusa. I lavori di ispezione e manutenzione nelle gallerie richiedono la chiusura temporanea del tratto, che potrebbe causare disagi e code agli automobilisti in transito. La strada verrà riaperta non appena i lavori saranno terminati.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà effettuata una chisura. Dalle 22 di giovedì 5 alle 6 di venerdì 6 febbraio, sarà chiuso il tratto tra Gravellona e Arona verso Genova. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo libero di VerbaniaGravellona percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 ad Arona.

