Lavori di asfaltatura delle strade | Obiettivo aumentare la sicurezza

In questi giorni a Lerici sono iniziati lavori di asfaltatura su alcuni tratti strategici delle strade, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione. Questi interventi mirano a garantire una rete viaria più efficiente e sicura per tutti gli utenti, contribuendo a ridurre i rischi e a favorire un traffico più fluido nel territorio.

L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione stradale. Sono iniziati in questi giorni a Lerici alcuni interventi di asfaltatura su tratti strategici del territorio. I tratti di strada interessati dagli interventi sono i seguenti:? Lungomare, nella zona del Colombo, parte terminale di via Gerini, parte di Calata Mazzini, Via Garibaldi, La Serra, strada del Monticello, strada per Cerri, parte della strada di Canarbino e parcheggio del campo sportivo di Pugliola "Si tratta di opere attese e necessarie che consentiranno di migliorare il manto stradale e le condizioni di sicurezza per automobilisti, pedoni e ciclisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

