Lavori di asfaltatura delle strade | Obiettivo aumentare la sicurezza

In questi giorni a Lerici sono iniziati lavori di asfaltatura su alcuni tratti strategici delle strade, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione. Questi interventi mirano a garantire una rete viaria più efficiente e sicura per tutti gli utenti, contribuendo a ridurre i rischi e a favorire un traffico più fluido nel territorio.

L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione stradale. Sono iniziati in questi giorni a Lerici alcuni interventi di asfaltatura su tratti strategici del territorio. I tratti di strada interessati dagli interventi sono i seguenti:? Lungomare, nella zona del Colombo, parte terminale di via Gerini, parte di Calata Mazzini, Via Garibaldi, La Serra, strada del Monticello, strada per Cerri, parte della strada di Canarbino e parcheggio del campo sportivo di Pugliola "Si tratta di opere attese e necessarie che consentiranno di migliorare il manto stradale e le condizioni di sicurezza per automobilisti, pedoni e ciclisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori di asfaltatura delle strade: "Obiettivo, aumentare la sicurezza" Lavori di asfaltatura a Viterbo: l'elenco delle strade, i giorni e gli orariA Viterbo, a partire da martedì 9 dicembre, si svolgeranno lavori di asfaltatura su diverse strade. Leggi anche: Lavori di asfaltatura in pieno centro storico, strade chiuse per 3 giorni: le disposizioni Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Lavori di asfaltatura in città Argomenti discussi: Santa Croce sull'Arno, riprendono i lavori di asfaltatura delle strade; Lavori di asfaltatura in Via Canova; Divieto di transito per lavori di asfaltatura sulla strada comunale delle Salaiole; Lavori di asfaltatura delle strade: Obiettivo, aumentare la sicurezza. Ripartono i lavori di asfaltatura a Milano MarittimaCon il miglioramento delle temperature, ripartono i lavori di manutenzione e asfaltatura delle strade cittadine previsti nel piano 2026. Questa settimana si inizierà con la fresatura e asfaltatura di ... ravenna24ore.it Al via il piano di riasfalto delle strade di Milano Marittima: si parte da viale Bologna e viale RomagnaPriorità alle vie più frequentate dal turismo. L'assessore: «Lavori in anticipo grazie alla collaborazione tra comu e ditte esecutrici» ... ravennaedintorni.it CASCINA, AL VIA I LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA DI CORTE È prevista per mercoledì 21 la partenza, a cura della Provincia di Pisa, dei lavori di riqualificazione della SP 31 Cucicliana-Lorenzana nel tratto che va dall’intersezione con la SP 67 bis (Arnacci - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.