Infortunio nel cantiere i sindacati | Vittima ancora un lavoratore in appalto servono più tutele

Gli infortuni nei cantieri rappresentano una preoccupazione costante per la sicurezza dei lavoratori. Recentemente, un incidente nel cantiere Piomboni di Marina di Ravenna ha coinvolto un lavoratore in appalto, riaccendendo il dibattito sulla necessità di maggiori tutele. I sindacati chiedono interventi più rigorosi per prevenire incidenti e garantire condizioni di lavoro più sicure, sottolineando l'importanza di un’attenzione continua alla tutela dei lavoratori nel settore.

I sindacati intervengono sull’infortunio avvenuto lunedì nel cantiere Piomboni dell’azienda Rosetti Marino, nella zona industriale di Marina di Ravenna. Ferito un lavoratore di 30 anni, egiziano, che è caduto da un'altezza di circa tre metri. Secondo le organizzazioni di categoria Fiom e Fillea.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Dolore e sgomento per il volontario aggredito. E’ ancora in prognosi riservata: “Servono più tutele”

Leggi anche: Fincantieri, sottoscritto protocollo appalti. Sindacati: “Più tutele per i dipendenti”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Infortunio nel cantiere . Cade dall’impalcatura. Operaio portato a Torrette; Infortunio nel cantiere del ponte di Piediripa, operaio di 51 anni portato all'ospedale di Torrette; Infortunio in cantiere, datore di lavoro responsabile per la mancata formazione; Un infortunio sul lavoro: precipita al cantiere dell'ospedale un operaio pugliese.

Infortunio nel cantiere del ponte di Piediripa, operaio di 51 anni portato all'ospedale di TorretteMACERATA Infortunio sul lavoro ieri mattina a Piediripa di Macerata. L’allarme è scattato poco dopo le 11.30 dal cantiere per la realizzazione del secondo ponte sul fiume ... msn.com

Cupra Marittima - Incidente sul lavoro in un cantiere: operaio rimane schiacciato, trasferito a TorretteUn grave infortunio sul lavoro è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Cupra Marittima. Erano da poco passate le 16.30 quando, in un cantiere edile di via Gorizia, un operaio di 48 anni è rimasto co ... veratv.it

Infortunio sul lavoro, pochi minuti dopo le 16 di martedì 20 gennaio 2026, in un cantiere allestito in via Seminario, in tangenziale, a breve distanza dal sovrappasso di via Sesto. #cremona #polizialocale #bilancio - facebook.com facebook

Incidente nel cantiere del Polo sportivo di Lugano: elettricista folgorato, lievi ferite e intervento dei soccorsi alla vigilia di Natale. x.com