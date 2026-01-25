Obama | Minneapolis è un campanello d' allarme Cos' è l' Ice e perché rappresenta un rischio politico per Trump

L'affermazione di Obama su Minneapolis e l'Ice evidenzia le tensioni politiche negli Stati Uniti. L'Ice, l'agenzia di immigrazione e dogane, rappresenta una questione delicata che può influenzare il quadro politico, specialmente per Trump. La morte di Alex Pretti sottolinea le sfide sociali e di sicurezza, richiamando l'attenzione sulla necessità di riflessione e dialogo su temi fondamentali per il paese.

“L'uccisione di Alex Pretti è una tragedia straziante. Dovrebbe anche essere un campanello d'allarme per ogni americano, indipendentemente dal partito di appartenenza, poiché molti dei nostri valori fondamentali come nazione sono sempre più sotto attacco”. Ad affermarlo è l'ex presidente Barack.🔗 Leggi su Today.it

Migliaia di persone sono scese in strada a Minneapolis per protestare contro la repressione dell'amministrazione Trump e le violenze messe in atto dalla United States Immigration and Customs Enforcement. Le proteste sono diventate più intense soprattutto i - facebook.com facebook