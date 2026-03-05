Via Romagna arriva anche a Coriano | turismo sostenibile tra colline e panorami

Da questa settimana, anche Coriano fa parte del percorso di Via Romagna, il grande itinerario ciclotistico che collega Comacchio a San Giovanni in Marignano attraverso le colline e i paesaggi della regione. Il tracciato si estende ora anche nel territorio di Coriano, permettendo ai ciclisti di attraversare nuove zone e godere di panorami naturali lungo il percorso.

Il grande itinerario cicloturistico di 462 chilometri che collega Comacchio a San Giovanni in Marignano attraversa anche le colline di Coriano Anche il territorio di Coriano è interessato dal tracciato di Via Romagna, il grande itinerario cicloturistico che attraversa l’intera Romagna collegando Comacchio a San Giovanni in Marignano. Il percorso si sviluppa per circa 462 chilometri lungo strade secondarie asfaltate e tratti sterrati, attraversando borghi, colline, vigne, rocche e castelli e offrendo un modo sostenibile e coinvolgente di scoprire il territorio romagnolo. Nel territorio di Coriano il tracciato attraversa le strade collinari dell’entroterra riminese, regalando scorci panoramici sulla Valconca e collegando il comune alla rete cicloturistica della Romagna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Turismo consapevole e sostenibile: Monreale tra le 10 destinazioni da visitareMonreale è stata scelta tra le dieci destinazioni italiane da visitare secondo Visit Italy, il portale italiano di valorizzazione turistica che, a...

Chiavenna (Valtellina): il borgo alpino celebrato dal Guardian, tra crotti e turismo sostenibile.Chiavenna, piccolo comune della Valtellina, è balzata all'attenzione internazionale grazie a un articolo del Guardian che ne esalta le peculiarità...

Approfondimenti e contenuti su Via Romagna.

Discussioni sull' argomento Emilia-Romagna a Vinitaly 2026: istituzioni e filiera fanno squadra per raccontare un territorio coeso, tra dop economy, export e turismo per una narrazione contemporanea del vino lungo la Via Emilia; Riccione, scavi all’incrocio tra viale Rimini e viale Romagna: cantiere esteso fino a fine mese; Ravenna ritorna in campo. In Romagna arriva la Romeo Sorrento; Dalla Svizzera a 9 città dell’Emilia-Romagna: al via in estate nuovo collegamento ferroviario con Zurigo.

Via Romagna: il percorso cicloturistico attraversa anche il territorio di CorianoAnche il territorio di Coriano è interessato dal tracciato di Via Romagna, il grande itinerario cicloturistico che attraversa l’intera Romagna collegando ... chiamamicitta.it

Via Romagna: il percorso cicloturistico attraversa anche il territorio di Coriano - facebook.com facebook