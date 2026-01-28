La lite Del Debbio-Majorino diventa virale | peccato sia del 2019 e nessuno se ne sia accorto

La discussione tra Paolo Del Debbio e Pierfrancesco Majorino, andata in onda nel 2019, è riemersa sui social e ha fatto il giro del web. Nel 2019, nessuno aveva dato troppo peso a quell’intervista, ma ora, con la viralità che ha raggiunto, sembra un fatto recente. La gente si è divisa tra chi sostiene che siano accuse attuali e chi ricorda che si tratta di un episodio vecchio di anni. La confusione si è diffusa rapidamente, e molti commentano senza sapere che la lite risale a diversi anni fa, alimentando discussioni e

Lo scontro tra Paolo Del Debbio e Pierfrancesco Majorino, andato in onda il 18 ottobre 2019 a Dritto e Rovescio, è tornato a circolare su X nella serata del 27 gennaio 2026, scatenando migliaia di commenti convinti si trattasse di un episodio recentissimo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Del Debbio ha perso la brocca : a me Majorino non piace ma “minacciare” lui e il pubblico.. #eiaeiaalalà x.com

Majorino fa sclerare del dubbio. Un minuto di magia da rivedere in loop. Il conduttore meloniano alla fine se la prende pure con il pubblico in studio che applaude quando parla. Delirio. - facebook.com facebook