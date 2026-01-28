La lite Del Debbio-Majorino diventa virale | peccato sia del 2019 e nessuno se ne sia accorto

La discussione tra Paolo Del Debbio e Pierfrancesco Majorino, andata in onda nel 2019, è riemersa sui social e ha fatto il giro del web. Nel 2019, nessuno aveva dato troppo peso a quell’intervista, ma ora, con la viralità che ha raggiunto, sembra un fatto recente. La gente si è divisa tra chi sostiene che siano accuse attuali e chi ricorda che si tratta di un episodio vecchio di anni. La confusione si è diffusa rapidamente, e molti commentano senza sapere che la lite risale a diversi anni fa, alimentando discussioni e

Lo scontro tra Paolo Del Debbio e Pierfrancesco Majorino, andato in onda il 18 ottobre 2019 a Dritto e Rovescio, è tornato a circolare su X nella serata del 27 gennaio 2026, scatenando migliaia di commenti convinti si trattasse di un episodio recentissimo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

