Le classi differenziali questo è l’atto di coraggio La sinistra solo ideologia

Le classi differenziali rappresentano una scelta di coraggio nell’ambito scolastico, mentre spesso si assiste a un approccio ideologico da parte della sinistra. Il sindaco invita i genitori a prendersi responsabilità, ma è importante evitare di scaricare sugli altri le proprie responsabilità. Una riflessione equilibrata e basata sui fatti è fondamentale per trovare soluzioni efficaci e condivise nel sistema scolastico.

"Il sindaco invita i genitori ad avere coraggio, questo non va bene. Non va bene fare lo scaricabarile sui genitori, sulle famiglie. Siamo noi a dover dare risposte ai genitori, la scuola è cruciale. E’ il principale ascensore sociale", Alberto Balboni, senatore di Fratelli d’Italia, interviene così su quella che rappresenta una questione molto delicata per il paese di Portomaggiore, il mondo della scuola e l’integrazione. La sua è una risposta all’appello che lo stesso cittadino aveva lanciato ai genitori di Portomaggiore, chiedendo loro coraggio, iscrivendo i figli nelle scuole del paese e non nei centri vicini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

