LastMed farmaci a persone fragili attraverso rover robotici automatizzati

Il mercato italiano della mobilità connessa e delle tecnologie dedicate alla guida autonoma si trova ancora in una fase di sviluppo iniziale, ma mostra segnali di crescita strutturale. Il tema sarà al centro della terza edizione di Amts – Auto Moto Turin Show. Sarà svelato in anteprima assoluta LastMed, soluzione di rover robotici autonomi pensati per la logistica urbana dell’ultimo miglio, in particolare per la consegna di medicinali e dispositivi sanitari a persone fragili o con difficoltà motorie. Un progetto sviluppato dall’azienda del gruppo Tecnomill e dal partner tecnologico Bylogix. Inoltre sarà possibile salire a bordo di Adone, primo robotaxi a guida autonoma Made in Italy, progettato per operare in campus, aeroporti, ospedali, parchi urbani e centri cittadini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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