Custodia Sociale per gli anziani fragili | a fare la spesa o ritirare farmaci pensano due operatrici

A Lodi, due operatrici offrono assistenza alle persone anziane fragili per attività quotidiane come fare la spesa o ritirare farmaci. Questa Custodia Sociale rappresenta un supporto discreto e tempestivo, pensato per accompagnare gli anziani nelle piccole necessità quotidiane, contribuendo a mantenere la loro autonomia e qualità di vita in modo semplice e rispettoso.

Lodi, 21 gennaio 2025 – Un aiuto discreto, flessibile e soprattutto tempestivo per affrontare le piccole fragilità che possono emergere con l'avanzare dell'età. È decollata lunedì, in 11 Comuni del Lodigiano, la sperimentazione del servizio di Custodia Sociale, pensato per sostenere i cosiddetti "giovani anziani", persone tra i 60 e i 75 anni che vivono situazioni di fragilità temporanea o che, per periodi limitati, faticano a svolgere alcune attività essenziali della vita quotidiana. Il servizio è promosso dall'Area Anziani dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di Lodi e realizzato in collaborazione con i servizi sociali comunali e con le cooperative DI. Da lunedì 19 gennaio 2026 sarà attivo anche a Brembio il servizio di Custodia Sociale, un aiuto gratuito dedicato alle persone over 65, pensato per offrire un supporto concreto nei piccoli bisogni quotidiani e per contrastare solitudine e isolamento.

