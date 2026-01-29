Sabato alle 17.30, al Teatro Bismantova, va in scena lo spettacolo

Sabato alle ore 17.30 al Teatro Bismantova andrà in scena lo spettacolo ’ Diario Alpino ’, tratto dal diario di guerra dell’alpino Andrea Romei di Cervarezza. Protagonista dello spettacolo Fabio Gaccio, accompagnato dalle musiche di Nicola Bonaccini. Andrea Romei, nato nel 1922 ed è ‘andato avanti’, come tutti gli alpini, nel 2019 all’età di 97 anni. Alpino poeta con una memoria viva fino all’ultimo istante della sua vita, Andrea ha scritto in versi la cronaca della guerra di Russia, in particolare della ritirata sul Don e l’accerchiamento di Nikolajewka dal quale sono usciti grazie al generale Reverberi, lasciando sul campo molti alpini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sabato lo spettacolo del diario del poeta alpino Andrea Romei

Spettacolo "Diario alpino" di Andrea Romei con Fabio Gaccioli, voce e corpo Nicola Bonacini, musiche e sonorizzazioni Sabato 31 gennaio 2026 ore 17.30 Teatro Bismantova Castelnovo ne' Monti