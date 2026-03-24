Il New York Times riferisce che l’annuncio di un’apertura diplomatica da parte dell’ex presidente statunitense è reale, ma deve essere approvato da Israele, che si è opposto. La mossa di Trump, secondo il quotidiano, sarebbe stata in parte una strategia per uscire dalla crisi generata dall’ultimatum rivolto a Teheran, con l’obiettivo di costringere l’Iran a riaprire lo Stretto di Hormuz entro 48 ore, minacciando di colpire le centrali elettriche.

Dopo la durissima risposta dell’Iran, che aveva minacciato una rappresaglia su tutti gli interessi energetici israeliani e americani della regione, aveva capito il rischio di procedere sulla via intrapresa. Allo stesso tempo, non poteva rimangiarsi l’ultimatum “perché avrebbe trasmesso un segnale di debolezza agli iraniani” (e agli americani, che mal sopportano un imperatore debole). Per capire la portata della minaccia iraniana, basta leggere quel che scriveva il giorno prima, sempre sul New York Times, Patricia Cohen e moltiplicarlo per cento: “Il gioco è cambiato. Quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran, lo scenario da incubo per l’economia globale di cui la maggior parte delle persone parlava era la chiusura dello Stretto di Hormuz, il punto di strozzatura più importante per il petrolio del pianeta”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’apertura di Trump è reale, ma deve superare il niet di Israele

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