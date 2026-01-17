Groenlandia Trump ricatta | Dazi a chi ostacola l’annessione Il niet di Putin | è della Danimarca

La disputa sulla Groenlandia si intensifica con la Russia che si oppone alle proposte degli Stati Uniti, mentre il governo danese conferma la sua sovranità sull’isola. In questo contesto, le tensioni geopolitiche si inaspriscono, evidenziando le diverse posizioni delle principali nazioni coinvolte. La questione rimane complessa, riflettendo le dinamiche di potere e le strategie di influenza nella regione artica.

Roma, 17 gennaio 2026 –  La Russia interviene nella partita artica e sulla Groenlandia assume una posizione in contrasto con quella degli Stati Uniti. Di sicuro questo non è sufficiente per far mollare la presa al presidente Trump, che minaccia nuove conseguenze se l’isola non deciderà di consegnarsi al controllo americano. Intanto, la missione Arctic Endurance entra nel vivo, mentre l’Italia, proprio oggi, ha presentato il suo piano per la Groenlandia, da condurre sotto l’egida dell’Ue e della Nato. L’affondo del Cremlino. Dopo la conferenza di due giorni fa, in cui il presidente Vladimir Putin aveva messo in guardia da iniziative unilaterali — dimenticando quanto fatto in Ucraina — ieri il suo portavoce Dmitry Peskov ha esposto la posizione di Mosca sulla questione Groenlandia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

