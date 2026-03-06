Guerra in Medio Oriente Trump | L' Iran deve arrendersi o niente accordi Nuovi raid di Israele in Libano Idf | Distrutto il bunker di Khamenei

In settimo giorno di conflitto in Medio Oriente, si registrano nuovi raid di Israele in Libano, con l’IDF che annuncia di aver distrutto il bunker di Khamenei. Nel frattempo, l’ex presidente statunitense afferma che l’Iran deve arrendersi per evitare negoziati, e esclude l'invio di truppe di terra in Iran, definendola una perdita di tempo.

Settimo giorno di guerra in Medio Oriente. Trump esclude di inviare truppe di terra in Iran, definendola una "perdita di tempo". Vuole però decidere il nuovo leader del Paese e boccia il figlio di Khamenei. Trump: "Resa incondizionata dell'Iran o non ci sarà nessun accordo" «Non ci sarà alcun accordo con l'Iran se non la resa incondizionata!». Lo scrive Donald Trump su Truth. Lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Leggi anche: Guerra in Medio Oriente, nuovi raid di Israele in Libano. Idf: "Distrutto totalmente il bunker centro di comando del leader ucciso Khamenei"

Medio Oriente, in azione navi e jet europei. Raid di Israele in Libano, «morti e feriti». Teheran: «Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz». L'Iran sceglie la nuova Guida suprema: è il figlo di Khamenei Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha avvertito che qualsiasi leader nominato dal regime iraniano per sostituire Ali Khamenei sarà un...

Attacco all’Iran Perché Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra

Il sesto giorno di guerra in Medio Oriente. La Russia si smarca: L’Iran non ci ha chiesto alcun aiutoTeheran ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro Israele e attaccato il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno ... dire.it

Lufthansa, previsioni positive per il 2026 nonostante la guerra in Medio Oriente. Positivo il contributo di Ita agli utili del gruppo per 90 milioni di euroLufthansa, previsioni positive per il 2026 nonostante la guerra in Medio Oriente Positivo il contributo di Ita agli utili del gruppo per 90 milioni di euro. La crisi del Golfo dovuta ... ilmessaggero.it

Sky tg24. . Il ministro dell'energia del Qatar ha lanciato l'allarme: la guerra in Medio Oriente può far crollare le economie di tutto il mondo. Quanto c'è di vero Ospite di Stefania Pinna il vicedirettore di Sky Tg24 Alessandro Marenzi ha ricordato come il Qatar ha - facebook.com facebook

Guerra all’Iran: obiettivi militari, numeri dell’offensiva e incognite strategiche di un conflitto che può cambiare il Medio Oriente. Il punto di Luca Longo. x.com