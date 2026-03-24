Gli avvocati a favore del sì | Ci interessava la riforma Ma ha prevalso la politica

Ha vinto il no al referendum sulla giustizia e il comitato per il sì, nato in seno alla Camera Penale di Ancona, ne prende atto ma invita anche a una riflessione, quella che quando vuole i cittadini a votare ci vanno e sono anche tanti. "Incassiamo questo risultato negativo – commenta l’avvocato Giacomo Curzi, presidente della Camera Penale dorica – non ci fa piacere ovviamente perché si è persa una occasione. Abbiamo sempre ritenuto che tecnicamente fosse vantaggioso votare sì ma questo non è stato sufficientemente capito. In questa tornata elettorale referendaria però ci sono anche delle cose positive, la partecipazione popolare che è stata elevata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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