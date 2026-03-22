Alle ore 12 in tutta Italia si sono aperti i seggi per il referendum sulla riforma della giustizia e fino a quel momento il 14,76% degli aventi diritto ha espresso la propria preferenza. Le urne sono aperte in tutte le regioni e l’affluenza rappresenta una prima stima dell’interesse dei cittadini. La consultazione riguarda le modifiche proposte al sistema giudiziario italiano.

AGI - Seggi aperti in tutta Italia per il referendum sulla Giustizia. Alle 12 l'affluenza si attesta al 14,76%. Esaminate 45.416 sezioni su 61.533. Il dato, pubblicato sul sito Eligendo del Viminale, è in aggiornamento. Oggi fino alle ore 23 e domani 23 marzo, dalle ore 7 alle 15, 51 milioni di italiani sono chiamati alle urne per confermare o meno la riforma della giustizia che introduce, tra l'altro, la separazione delle carriere dei magistrati. Si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Referendum sulla riforma della giustizia: alle ore 12 ha votato quasi il 15% degli italiani

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REFERENDUM | L'affluenza al voto è al 14% circa alle ore 12. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% dei seggi. #ANSA facebook

Referendum Affluenza parziale ore 12.00 659 sez su 61.533 - 14,4% Come metro di paragone, nel 2025 fu del 7,4% (30% finale), nel 2020 12,2% (54%). Dati non comprensivi dell'estero Attenzione a trarre conclusioni troppo affrettate, ma comunque è un ot x.com