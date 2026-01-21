In Svezia, si apre un dibattito sulla musica creata con intelligenza artificiale, in particolare riguardo alla recente hit di Jacub, composta interamente con l’AI. La discussione si concentra sulla validità artistica e sui diritti legati alla musica generata da tecnologia. La questione solleva interrogativi sulla posizione dell’artista e sul valore della creatività umana in un contesto sempre più influenzato dall’innovazione digitale.

In Svezia scoppia la polemica per una hit dell’artista Jacub. Il motivo? L’ha creata l’intelligenza artificiale. Ad esser finita nel mirino delle critiche è la canzone “Jag Vet, Du Är Inte Min”, che su Spotify ha totalizzato 5 milioni di streaming a livello globale. In particolare, ad essere frutto dell’AI sono la voce e alcune sezioni melodiche. Il brano è stato ricondotto all’editore musicale danese “Stellar”: l’azienda è stata criticata da Ludvig Weber, amministratore delegato dell’ente che gestisce la classifica musicale. “Se una canzone è generata principalmente dall’intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla Sverigetopplistan” ha dichiarato l’ad al Guardian. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È stata creata con l’intelligenza artificiale, non ha diritto di essere in cima alla classifica”: scoppia la polemica per la canzone di Jacub composta con l’AI

Voce creata con l’intelligenza artificiale, sventata la truffa: anziana salvata dai carabinieriUna truffa basata sull’uso dell’intelligenza artificiale, che ha tentato di ingannare un’anziana a Sansepolcro, è stata sventata grazie alla prontezza delle forze dell’ordine.

Leggi anche: Foto di ringraziamento con Trump creata dall’intelligenza artificiale provoca polemiche

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

El Libro Más Misterioso del Mundo: Ni la IA ni la CIA Pueden Leerlo (Manuscrito Voynich)

Argomenti discussi: Mettere al bando tutte le canzoni create con l’intelligenza artificiale è un errore; Canzone pop svedese rimossa dalle classifiche: è stata creata con l'Ia; Svezia, canzone super popolare rimossa dalla classifica IFPI perché fatta con l'AI; Bandcamp mette al bando la musica creata con l’Intelligenza Artificiale.

«Una foto fatta con l’intelligenza artificiale ha spinto il mio fidanzato a uccidere il mio amico»Parla la ragazza di Zouhair Atif, una minorenne che si autodefinisce «con diverse fragilità»: «Quella foto è stata creata con l'intelligenza artificiale da amici di Aba, poi ha girato ed è arrivata ... msn.com

Ho dei sentimenti anche se sono stata creata con l’IA: gli inquietanti video creati con Veo3Sembra impossibile fino a poco fa non esistevo e ora eccomi qui, a Roma, non è pazzesco?. A parlare è una ragazza con i capelli scuri che si riprende mentre cammina per strada. Sembra reale, ma non ... fanpage.it

Parla la ragazza di Zouhair Atif, una minorenne che si autodefinisce «con diverse fragilità»: «Quella foto è stata creata con l'intelligenza artificiale da amici di "Aba", poi ha girato ed è arrivata sul cellulare di Zouhair» facebook