Il negozio monzese che per farsi pubblicità si affida a una scimmia creata con l' intelligenza artificiale

A Monza, da dieci anni, un concept store si distingue per la sua originalità: un negozio che utilizza una scimmia creata con intelligenza artificiale come simbolo pubblicitario. Il negozio propone pezzi unici, progettati da artisti e artigiani locali, offrendo un’esperienza di shopping autentica e raffinata. Un luogo che unisce creatività, talento e tradizione, distinguendosi nel panorama commerciale monzese con un approccio originale e sobrio.

È a Monza da dieci anni ed è arrivato come un vulcano, proponendo un concept store con pezzi unici progettati da artisti e artigiani (anche del territorio). Una vetrina, lungo via Carlo Alberto, e all’interno un tripudio di colori e di fantasia: oggetti in continua evoluzione che hanno.🔗 Leggi su Monzatoday.it

