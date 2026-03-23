Chi vota Sì e chi vota No al referendum? Conterà molto anche l’istinto delle persone

di Paolo Ghion Chi voterà Sì e chi voterà No? Il fronte del No ha un vantaggio ed è l’eterogenea platea di votanti. Non c’è solo chi ha letto parte o tutta la riforma e non la condivide. C’è chi, al di là del merito, non ha digerito il testo blindato, i tempi ristretti della campagna elettorale, la muraglia cinese contro i fuori sede e la propaganda incessante e scorretta. Il fronte del Sì inoltre (se ce ne fosse bisogno) ha tenuto a ricordare a tutti, anche ai meno interessati, quali sono i personaggi di questa riforma e a chi essa è dedicata. Per cui stando ai partiti che la propongono, molti elettori si sono semplicemente chiesti per quale motivo dovrebbe essere diversa dalle altre o contribuire a migliorare la giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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