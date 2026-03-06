Marco Biagi giuslavorista cattolico convegno a Montecitorio

Martedì 10 marzo alle 11 si tiene a Montecitorio, nella Sala della Lupa, il convegno intitolato “Marco Biagi giuslavorista cattolico”. L’evento si svolge nel ventiquattresimo anniversario della morte di Marco Biagi, giuslavorista noto per il suo impegno nel settore. La seduta è aperta a partecipanti e invitati, che si riuniscono per ricordare e discutere la figura di Biagi.

ROMA – Martedì 10 marzo, alle ore 11, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolge il convegno "Marco Biagi giuslavorista cattolico", nel ventiquattresimo anniversario della morte. Si prevede nell'occasione il messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.