Dopo la sconfitta al referendum, Giorgia Meloni si chiude nel silenzio e nella riflessione. Lontana da Palazzo Chigi e dalla sede di Fratelli d’Italia, la premier ha vissuto le ore successive al voto nella sua abitazione privata, con uno staff ridottissimo e pochi interlocutori fidati. Il primo commento che filtra è amaro: “È un Paese difficile da cambiare”. Subito dopo, però, arriva la linea politica: “Nulla cambia, si va avanti, secondo programma”. Una posizione ribadita nei contatti con gli alleati Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi, tra telefonate e messaggi utili a tenere compatta la maggioranza. La consapevolezza, però, è nuova: per la prima volta dopo anni di consenso crescente, Meloni si trova davanti a una sconfitta netta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’amarezza di Meloni dopo il referendum: “Ora stringiamo i bulloni”

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